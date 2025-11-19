На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка РЕН ТВ: на 23-м километре МКАД произошел пожар со взрывом

Пожар со взрывом произошел на 23-м километре МКАД, произошедшее сняли на камеру смартфона очевидцы, передает РЕН ТВ. На кадрах видно, как над местом ЧП поднимается столб черного дыма.

Предполагается, что пожар начался на торговой точке из-за возгорания микроавтобуса «Газель». Информация о пострадавших и причинах инцидента уточняется. Канал сообщает, что возгорание уже было ликвидировано. Предварительно установлено, что никто не пострадал.

Ранее в Сургуте прогремел взрыв в здании супермаркета. По данным Telegram-канал «112», пострадали четыре человека. После случившегося началось возгорание. Огонь охватил весь магазин, площадь пожара достигла 200 «квадратов» с обрушением кровли. МЧС ликвидируют горение.

До этого в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На опубликованных кадрах видны яркая вспышка и пожар. По словам местных жителей, в воздухе после взрыва присутствовал химический запах. Причины взрыва устанавливаются. Информации о пострадавших нет.