Полиция установила личности испортивших портреты участников СВО

В Махачкале неизвестные разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

Проверка установила, что изображения были изрисованы маркерами. По данным ведомства, инцидент произошел по недосмотру взрослых. В тот момент с детьми гулял их дедушка, который не уследил за ними.

Представитель МВД также опубликовала видео с комментарием отца мальчиков. Мужчина пояснил случившееся и принес свои извинения.

Мы сами это все порицаем, мы это все не приветствуем, с детьми будет проведена хорошая беседа на этот счет. Никакого умысла не было, это просто детская шалость, – отметил мужчина.

После замечания со стороны прохожих дедушка с внуками купили в ближайшем магазине влажные салфетки. Воспитательным моментом стало то, что дети «оттирали все, как могли».

