Во Владимирской области ищут осквернителей могил бойцов СВО

СК России по Владимирской области проводит проверку по факту вандализма на могилах бойцов СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства. Региональных правоохранителей обязали отчитаться о результатах расследования перед федеральным главком.
По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения), — уточнили в СК.
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО в поселке Никологоры. Очевидцы утверждают, что регулярно сталкиваются с актами вандализма. По словам местной жительницы, преступники снимают с могил российские флаги, кресты на местах захоронений бойцов и ломают лампады, а цветы раскидывают.
До этого в парке «Патриот» в Курске вандалы разрушили вертолет. У объекта было повреждено окно и имелись царапины на корпусе. Кроме того, злоумышленники в нескольких местах разбили тротуарную плитку.