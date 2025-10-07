Во Владимирской области ищут осквернителей могил бойцов СВО СК проводит проверку по делу об осквернении могил бойцов СВО

СК России по Владимирской области проводит проверку по факту вандализма на могилах бойцов СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства. Региональных правоохранителей обязали отчитаться о результатах расследования перед федеральным главком.

По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения), — уточнили в СК.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО в поселке Никологоры. Очевидцы утверждают, что регулярно сталкиваются с актами вандализма. По словам местной жительницы, преступники снимают с могил российские флаги, кресты на местах захоронений бойцов и ломают лампады, а цветы раскидывают.

До этого в парке «Патриот» в Курске вандалы разрушили вертолет. У объекта было повреждено окно и имелись царапины на корпусе. Кроме того, злоумышленники в нескольких местах разбили тротуарную плитку.