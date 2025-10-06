В курском парке разбили вертолет В парке «Патриот» в Курске вандалы разрушили вертолет

В парке «Патриот» произошло нападение вандалов, которые повредили вертолет, передает Telegram-канал «Курский Бомондъ». По данным канала, охрана не в состоянии контролировать ситуацию.

На опубликованном видео можно заметить, что у вертолета повреждено окно и имеются царапины на корпусе. Кроме того, сообщается, что тротуарная плитка в некоторых местах разбита.

Ранее в Тынде Амурской области на мемориале участникам СВО произошел акт вандализма. Утром 30 сентября женщина пыталась поджечь цветы, повредила декоративные опоры с освещением. Все зафиксировано камерами.

До этого в Советске была задержана 21-летняя девушка за осквернение могил. По информации МВД, она украла мемориальную табличку с орденом Мужества, разрушила бордюр, подожгла венки и похитила две гранитные вазы. Возбуждено уголовное дело.

Также в Легнице неизвестные срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви и повредили крышу. Посол Украины Василий Боднар сообщил об этом в своих соцсетях и заявил, что посольство направило ноту МИД Польши, а генконсульство во Вроцлаве обратилось к местным правоохранителям для установления виновных.