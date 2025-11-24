День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:49

Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить

Трое петербуржцев предстанут перед судом за порчу памятника блокадному трамваю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В суд направлено дело трех жителей Санкт-Петербурга, которых обвиняют в вандализме и реабилитации нацизма после осквернения памятника блокадному трамваю, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу. Фигуранты обвиняются в том, что они, находясь в состоянии опьянения, сломали часть мемориальной экспозиции.

Инцидент произошел вечером 27 июля текущего года. По версии следствия, обвиняемые взобрались на памятник, предварительно распределив роли, и повредили его составные части.

Кроме того, фигуранты высказывали одобрение совершаемому акту осквернения памятника, который увековечивает память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, а также посвящен дням воинской славы России в этот период, — говорится в сообщении.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нацизм во всем мире необходимо навсегда лишить его идейной и правовой почвы, чтобы избежать в будущем трагедий, подобных конфликту на Украине. По его словам, существуют четыре шага для достижения этой цели.

