Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире

Нацизм во всем мире необходимо навсегда лишить его идейной и правовой почвы, чтобы избежать в будущем трагедий, подобных конфликту на Украине, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пленарного заседания XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. По его словам, существуют четыре шага для достижения этой цели, передает корреспондент NEWS.ru.

Во-первых, сохранить память о победе над фашизмом, не допуская переоценки исторических событий с позиции реваншизма. Второе — исключить любые формы осквернения памяти о победителях нацизма, одновременно осуждая любые попытки реабилитации, а тем более героизации нацистских пособников, — сказал Кирилл.

Третьим пунктом он назвал необходимость добиваться международных санкций в отношении тех стран, которые проводят политику этнической, религиозной и языковой дискриминации. Четвертый пункт заключается в том, чтобы разработать четкие правовые стандарты для определения нацизма и нейтрализации его проявлений.

Также патриарх заявил о необходимости осознания отсутствия на Земле высших рас. По его словам, планета дана всем людям, чтобы они жили в мире друг с другом.

Ранее Кирилл заявил, что в условиях, когда враг угрожает жизни «старых и малых», недопустимо бездействие. Он объяснил, что именно так следует истолковывать заповедь «не убий» во время войны. По словам патриарха, в такое время, военный и духовный подвиг неотделимы друг от друга.