Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:58

Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире

Патриарх Кирилл призвал искоренить нацизм на международном уровне

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нацизм во всем мире необходимо навсегда лишить его идейной и правовой почвы, чтобы избежать в будущем трагедий, подобных конфликту на Украине, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пленарного заседания XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. По его словам, существуют четыре шага для достижения этой цели, передает корреспондент NEWS.ru.

Во-первых, сохранить память о победе над фашизмом, не допуская переоценки исторических событий с позиции реваншизма. Второе — исключить любые формы осквернения памяти о победителях нацизма, одновременно осуждая любые попытки реабилитации, а тем более героизации нацистских пособников, — сказал Кирилл.

Третьим пунктом он назвал необходимость добиваться международных санкций в отношении тех стран, которые проводят политику этнической, религиозной и языковой дискриминации. Четвертый пункт заключается в том, чтобы разработать четкие правовые стандарты для определения нацизма и нейтрализации его проявлений.

Также патриарх заявил о необходимости осознания отсутствия на Земле высших рас. По его словам, планета дана всем людям, чтобы они жили в мире друг с другом.

Ранее Кирилл заявил, что в условиях, когда враг угрожает жизни «старых и малых», недопустимо бездействие. Он объяснил, что именно так следует истолковывать заповедь «не убий» во время войны. По словам патриарха, в такое время, военный и духовный подвиг неотделимы друг от друга.

Россия
Патриарх Кирилл
нацизм
РПЦ
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Степанида Королева
С. Королева
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Политолог ответил, чем обернется для Украины визит министра армии США
Диетолог назвала способ борьбы с неконтролируемым голодом
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.