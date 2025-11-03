Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:55

Вандалы разбили надгробия и вырвали кресты на кладбище в российском регионе

Вандалы разгромили десятки могил на кладбище под Курганом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неизвестные осквернили десятки могил на кладбище в селе Верхнеключевском в Курганской области, сообщил Telegram-канал «ЧП Курган». На опубликованном видео можно заметить разрушенные надгробия, сломанные кресты и разбитые памятники.

Местные жители попытались перечислить всех покойников, чьи могилы были осквернены. Они уточнили, что люди должны знать, чтобы проверить захоронения своих близких. Точное количество поврежденных могил и масштаб ущерба пока неизвестны.

В ГУ МВД России по региону факт вандализма зарегистрировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к разрушению захоронений.

Ранее вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Дзержинске Нижегородской области. По данным источника, повреждения получили больше шести надгробий. Одна плита была расколота на несколько частей. По словам родственников погибших бойцов, ветер не мог согнуть штыри, на которых стоят памятники, только люди.

Полиция Брянской области до этого нашла виновных в осквернении памятников на кладбище в Новозыбкове. Выяснилось, что надгробия разрисовали трое детей в возрасте от семи до 10 лет.

кладбища
могилы
вандалы
Курганская область
