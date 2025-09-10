В Брянской области раскрыли личность разрисовавших кладбище вандалов В Брянской области поймали осквернивших памятники на кладбище детей

Сотрудники полиции Брянской области нашли виновных в осквернении памятников на кладбище в Новозыбкове, сообщает пресс-служба УМВД региона. В ходе расследования выяснилось, что надгробия разрисовали трое детей в возрасте от семи до 10 лет.

Несовершеннолетние пояснили, что совершили данные действия из хулиганских побуждений. В настоящее время с ними и их законными представителями работают сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Все материалы направлены в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Сарове Нижегородской области неизвестные осквернили могилу участника СВО: оставили надписи на временном кресте, сорвали флаг и попытались поджечь захоронение. О произошедшем рассказали родственники погибшего бойца. Правоохранительные органы начали проверку.

В то же время в Махачкале вандалы испортили портреты участников СВО, размещенные на улицах. Исполняющий обязанности главы города Джамбулат Салавов назвал произошедшее оскорблением памяти героев и их семей. По его словам, поврежденные изображения будут заменены на новые в ближайшее время.