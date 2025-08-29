День знаний — 2025
29 августа 2025 в 21:22

В Махачкале вандалы повредили портреты участников СВО

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Махачкале неизвестные испортили портреты участников специальной военной операции, размещенные на улицах города, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы столицы Дагестана Джамбулат Салавов. Власти рассматривают произошедшее как осквернение памяти бойцов.

Несколько полотен с фотографиями героев были изрисованы. Этот поступок — не просто хулиганство, а глубокое оскорбление не только воинов, отдавших свои жизни, но и их семей, всех жителей города, — написал Салавов.

Так, на нескольких портретах нанесены линии, похожие на следы от авторучки. По его словам, поврежденные изображения будут в ближайшее время заменены на новые.

Ранее в эстонском городе Кохтла-Ярве произошло осквернение братского захоронения времен Великой Отечественной войны. Неизвестные с применением тяжелой строительной техники полностью снесли памятник советским солдатам и раскопали территорию могилы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма и надругательства над памятью павших воинов.

