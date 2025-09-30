Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:42

Россиянка пыталась устроить пепелище на месте памятника бойцам СВО

Женщина из Тынды пыталась поджечь памятник бойцам СВО и разгромила аллею

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Тынды Амурской области попыталась поджечь памятник участникам специальной военной операции и повредила мемориальную аллею, сообщил мэр города Сергей Гуляев в своем Telegram-канале. По его словам, все произошло утром 30 сентября.

На территории памятника нашим воинам, погибшим в специальной военной операции, совершили акт вандализма. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек, предположительно женщина, сначала пытался поджечь цветы, затем пинал элементы памятника, а в итоге повредил декоративные опоры с освещением, — рассказал он.

По словам Гуляева, уже подано заявление в правоохранительные органы. Он также добавил, что личность женщины будет установлена.

Ранее жительницу Советска в Калининградской области задержали по подозрению в осквернении могил. В отношении 21-летней девушки возбуждено уголовное дело. В полицию обратилась пенсионерка, заявившая о краже с могилы ее сына мемориальной таблички. Следствие установило, что задержанная также повредила плитку и бордюр на другом захоронении, подожгла венки и вынесла с кладбища гранитные вазы.

вандалы
памятники
Амурская область
монументы
