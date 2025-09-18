Россиянку задержали за вандализм на кладбище В Калининградской области девушка осквернила могилы на кладбище

Жительница Советска в Калининградской области задержана за осквернение могил, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. В отношении 21‑летней девушки возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе, в полицию обратилась пенсионерка с заявлением о том, что с могилы ее сына похитили мемориальную табличку в виде ордена Мужества. В ходе расследования стало известно, что подозреваемая также повредила бордюр и плитку на другом захоронении, подожгла венки и вынесла с кладбища две гранитные вазы.

Ранее в городе Сарове Нижегородской области осквернили могилу участника специальной военной операции на Украине. Злоумышленники оставили многочисленные неразборчивые надписи на временном деревянном кресте, который устанавливается до изготовления постоянного памятника.