09 сентября 2025 в 10:05

В Челябинской области голодные вандалы осквернили Вечный огонь

В Челябинской области ищут вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области ищут вандалов, осквернивших мемориал в поселке Долгодеревенское, сообщает «Сосновская нива». Хулиганы использовали Вечный огонь, чтобы пожарить на нем яичницу.

По данным издания, работники администрации во время планового обхода обнаружили следы трапезы. Мемориал «Защитникам Отечества» оказался поврежден: на звезде, где горит огонь, были обнаружены остатки приготовленной еды. Рядом также нашли обугленный шпагат.

О происшествии сразу сообщили в полицию. По данным администрации Долгодеревенского поселения, в настоящее время материалы переданы в прокуратуру Сосновского района, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Сарове Нижегородской области осквернили могилу участника специальной военной операции на Украине. На временном деревянном кресте злоумышленники оставили многочисленные неразборчивые надписи. Родственники погибшего рассказали, что с места похищен флаг и была предпринята попытка поджога. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

памятники
вандалы
вечный огонь
Челябинская область
