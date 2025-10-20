Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:48

Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри

Фото: Александр Патрин/ТАСС

У здания мэрии армянского города Гюмри, где задержали местного градоначальника Вардана Гукасяна, произошли столкновения местных жителей с полицией, соответствующие кадры опубликовал YouTube-канал 24TV. На них видно, как правоохранители отталкивают и хватают отдельных людей из толпы.

Ранее сообщалось, что Гукасяна заподозрили в коррупционном преступлении. В здание мэрии ворвались около 60-70 правоохранителей, сам чиновник находился в изоляции в рабочем кабинете. Около администрации дежурила полиция, здесь же были сотрудники, которых не пускали внутрь.

Позже задержание мэра Гюмри силовиками попало на видео. Советник чиновника Лилит Агекян сообщила, что правоохранители разбили стекло заднего входа в администрацию. После этого Гукасяна вывели из здания и увезли.

Летом сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Священнослужителя заподозрили его в подготовке терактов и попытке захватить власть в республике.

Армения
мэры
задержания
столкновения
силовики
