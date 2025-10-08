Супруга Супоницкого видела в окно последние минуты жизни убийцы

Супруга застреленного в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого Алиса пыталась спасти его убийцу, бизнесмена Константина Козырева, передает Telegram-канал «112». Известно, что после расстрела он пошел в снятые напротив апартаменты устроил пожар и свел счеты с жизнью.

Все это в окно видела Супоницкая, не подозревая, что мужчина застрелил ее супруга. Она кричала ему, пытаясь помочь. Источник пишет, что Супоницкий должен был Козыреву $5 млн (407 млн рублей). Эти деньги он якобы взял у него под расписку в 2019 году. Алиса осталась одна с тремя детьми.

Ранее в Сети появились фотографии из подъезда Супоницкого. На опубликованных снимках можно увидеть тело мужчины и лужу крови рядом с ним.

Александр Супоницкий — известный архитектор, глава совета директоров группы компаний SUART и член Союза архитекторов СССР. Под его руководством были спроектированы множество объектов в Санкт-Петербурге, в том числе станция метро «Горьковская». Константин Козырев — бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест». Он курировал финансово-экономическое направление.