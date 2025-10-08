Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 18:58

Супруга Супоницкого видела в окно последние минуты жизни убийцы

«112»: супруга застреленного архитектора Супоницкого пыталась спасти убийцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супруга застреленного в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого Алиса пыталась спасти его убийцу, бизнесмена Константина Козырева, передает Telegram-канал «112». Известно, что после расстрела он пошел в снятые напротив апартаменты устроил пожар и свел счеты с жизнью.

Все это в окно видела Супоницкая, не подозревая, что мужчина застрелил ее супруга. Она кричала ему, пытаясь помочь. Источник пишет, что Супоницкий должен был Козыреву $5 млн (407 млн рублей). Эти деньги он якобы взял у него под расписку в 2019 году. Алиса осталась одна с тремя детьми.

Ранее в Сети появились фотографии из подъезда Супоницкого. На опубликованных снимках можно увидеть тело мужчины и лужу крови рядом с ним.

Александр Супоницкий — известный архитектор, глава совета директоров группы компаний SUART и член Союза архитекторов СССР. Под его руководством были спроектированы множество объектов в Санкт-Петербурге, в том числе станция метро «Горьковская». Константин Козырев — бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест». Он курировал финансово-экономическое направление.

убийства
происшествия
Санкт-Петербург
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками возмутил жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.