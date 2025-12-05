ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:36

Названо полезное мясо с самым высоким содержанием белка и железа

Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости
Конина — это по-своему уникальное мясо, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин. По его словам, в этом продукте содержится высокая концентрация питательных веществ и витаминов. Особенно он отметил, что в конине очень высокое содержание белка — больше, чем в любом другом мясе.

Во-первых, концентрация белка там превышает содержание в других видах красного мяса, например, в говядине. Но и это не главное: белок конины усваивается гораздо быстрее. Во-вторых, именно в этом мясе мало холестерина. В конине в полтора раза меньше жирных кислот, чем в той же свинине, — пояснил Долгушин.

Кроме того, концентрация железа в конине в два раза выше, чем в говядине, отметил он. По словам доктора, женщины с низким гемоглобином и ферритином должны помнить: поднять уровень железа, поедая мясо, нельзя, но поддерживать можно. Однако он обратил внимание на то, что у этого мяса есть и минусы — резкий запах и специфический вкус, который не всем нравится. К тому же конина быстро портится и ее необходимо употреблять в пищу сразу после покупки, добавил Долгушин.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям старше 40 лет лучше ограничить употребление красного мяса до двух-трех раз в неделю. По его словам, этот продукт может навредить здоровью этой возрастной категории, если есть его слишком часто. Он посоветовал есть больше птицы и рыбы. Такое мясо не приводит к обострениям возрастных заболеваний.

