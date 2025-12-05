Микробиолог сравнил пользу ферментированных продуктов и пробиотиков

Ферментированные продукты, в том числе кефир и квашеная капуста, могут быть полезнее, чем аптечные пробиотики, заявил «Радио 1» микробиолог Андрей Шестаков. Он призвал регулярно употреблять их для поддержания микробиома.

История употребления таких продуктов человеком очень давняя. Они всегда приносили ему пользу. Ферментированные продукты очень полезны для микробиома — сообщества бактерий в кишечнике, которое напрямую влияет на иммунитет и даже психику, — подчеркнул Шестаков.

Он уточнил, что всего в одном стакане кефира содержится «колоссальное количество полезных микробов». Они необходимы для поддержания баланса во внутренней системе организма.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что пожилым людям и детям особенно опасно употреблять продукты с антибиотиками. В зону повышенного риска, по ее словам, также входят беременные.