ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:38

Микробиолог сравнил пользу ферментированных продуктов и пробиотиков

Микробиолог Шестаков: ферментированные продукты полезнее аптечных пробиотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ферментированные продукты, в том числе кефир и квашеная капуста, могут быть полезнее, чем аптечные пробиотики, заявил «Радио 1» микробиолог Андрей Шестаков. Он призвал регулярно употреблять их для поддержания микробиома.

История употребления таких продуктов человеком очень давняя. Они всегда приносили ему пользу. Ферментированные продукты очень полезны для микробиома — сообщества бактерий в кишечнике, которое напрямую влияет на иммунитет и даже психику, — подчеркнул Шестаков.

Он уточнил, что всего в одном стакане кефира содержится «колоссальное количество полезных микробов». Они необходимы для поддержания баланса во внутренней системе организма.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что пожилым людям и детям особенно опасно употреблять продукты с антибиотиками. В зону повышенного риска, по ее словам, также входят беременные.

пробиотики
продукты
здоровье
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не по кайфу»: СК возбудил дело после тренировки бойца поп-ММА с памятником
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
Опубликованы кадры приема Путина у президента Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.