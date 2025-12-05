Получившая паспорт РФ украинка дорого заплатила за оскорбление бойцов СВО В Краснодаре аннулировали российский паспорт украинки за оскорбление бойцов СВО

Украинку лишили российского гражданства за публичные высказывания в адрес участников спецоперации, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. Ранее она получила паспорт РФ, после чего обосновалась в Смоленской области, а затем приехала в Краснодар.

Приехав в Краснодар, женщина совершала публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Бдительные очевидцы сняли ее на видео и разместили в социальных сетях, — сказано в сообщении.

Материалы обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка полиции и управления ФСБ. На основании этих данных в отношении гражданки составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики.

В итоге, помимо лишения гражданства, ее отправили под арест на 15 суток. Кроме того, ей выписали штраф в размере 45,8 тыс. рублей.

Ранее в Рязанской области уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение двоих детей. Мужчину также приговорили к 14,5 года колонии строгого режима.