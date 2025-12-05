ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:09

Получившая паспорт РФ украинка дорого заплатила за оскорбление бойцов СВО

В Краснодаре аннулировали российский паспорт украинки за оскорбление бойцов СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинку лишили российского гражданства за публичные высказывания в адрес участников спецоперации, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. Ранее она получила паспорт РФ, после чего обосновалась в Смоленской области, а затем приехала в Краснодар.

Приехав в Краснодар, женщина совершала публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Бдительные очевидцы сняли ее на видео и разместили в социальных сетях, — сказано в сообщении.

Материалы обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка полиции и управления ФСБ. На основании этих данных в отношении гражданки составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики.

В итоге, помимо лишения гражданства, ее отправили под арест на 15 суток. Кроме того, ей выписали штраф в размере 45,8 тыс. рублей.

Ранее в Рязанской области уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение двоих детей. Мужчину также приговорили к 14,5 года колонии строгого режима.

Россия
Краснодар
украинцы
гражданства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов РФ получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Рулет с печенью трески: вкусный и сытный перекус без лишних хлопот
Хозяйка военторга заплатит штраф за скандинавские руны
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.