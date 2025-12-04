Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых

Минимальная стоимость продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата оливье на четверых составит 363 рубля, следует из расчетов Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Специалисты сделали расчет по расценкам в крупных торговых сетях.
Набор включает такие продукты, как картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, зеленый горошек, лук, морковь и майонез. При подсчетах учитывались цены на самые доступные продукты питания.
Ранее нутрициолог Алена Вавилова заявила, что во время празднования Нового года рекомендуется отказаться от мясных и колбасных нарезок, селедки под шубой, а также оливье с майонезом. Она также предостерегла от употребления бутербродов с маслом и икрой. Эти блюда сильно нагружают печень и желчный пузырь.
До этого диетолог Инна Пичугина предупредила, что строгие предновогодние диеты могут вызвать нарушения в работе иммунной системы. Она отметила, что для поддержания иммунитета зимой необходим разнообразный рацион с содержанием белков, жиров, пробиотиков и нутриентов.