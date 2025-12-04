Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:53

Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых

Минимальная стоимость продуктов для приготовления оливье составит 363 рубля

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Минимальная стоимость продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата оливье на четверых составит 363 рубля, следует из расчетов Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Специалисты сделали расчет по расценкам в крупных торговых сетях.

Набор включает такие продукты, как картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, зеленый горошек, лук, морковь и майонез. При подсчетах учитывались цены на самые доступные продукты питания.

Ранее нутрициолог Алена Вавилова заявила, что во время празднования Нового года рекомендуется отказаться от мясных и колбасных нарезок, селедки под шубой, а также оливье с майонезом. Она также предостерегла от употребления бутербродов с маслом и икрой. Эти блюда сильно нагружают печень и желчный пузырь.

До этого диетолог Инна Пичугина предупредила, что строгие предновогодние диеты могут вызвать нарушения в работе иммунной системы. Она отметила, что для поддержания иммунитета зимой необходим разнообразный рацион с содержанием белков, жиров, пробиотиков и нутриентов.

