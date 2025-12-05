ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:23

Профессор назвал лучшую защиту от гонконгского гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцинация станет главной защитой от гонконгского гриппа, заявил ОТР доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков. Он отметил, что при создании ежегодных вакцин всегда учитывают прогноз на эпидемиологическую обстановку. По его словам, специалисты заранее знали о том, что гонконгский грипп проявится в этом сезоне.

В связи с этим вакцина, которая сейчас есть, содержит компоненты этого гонконгского гриппа. Поэтому если есть желание себя защитить от этого заболевания, то лучше пройти вакцинацию. Если пик заболевания прогнозируется на январь 2026 года, то есть три недели, необходимые для того, чтобы сформировался иммунитет, — отметил Чумаков.

По его мнению, процедура вакцинации особенна важна для людей пожилого возраста. Врач также настоятельно посоветовал сделать прививку пациентам с хроническими заболеваниями.

Ранее представитель Роспотребнадзора Александр Агафонов заявил, что российская вакцина от гриппа на сезон-2025/26 показывает около 80% эффективности против гонконгского варианта вируса. В ведомстве уточнили, что в стране продолжается мониторинг новых штаммов гриппа А и В.

заболевания
вакцины
здоровье
грипп
