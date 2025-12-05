В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины против гонконгского гриппа Роспотребнадзор: вакцина от гриппа защищает от гонконгского штамма на 80%

Российская вакцина от гриппа на сезон 2025–2026 годов показывает около 80% эффективности против гонконгского варианта вируса, заявил доктор биологических наук, гендиректор Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов. Специалисты продолжают мониторинг новых штаммов гриппа А и В, сообщает ТАСС.

Проведенные на животных и специальных культурах клеток эксперименты показали, что сыворотки вакцинированных в сезон 2025–2026 года людей имеют защитные уровни антител, позволяющие говорить об эффективности используемых в Российской Федерации вакцин и оценить ее примерно в 80%, — заявил биолог.

Функционирующий на базе «Вектора», сотрудничающий центр ВОЗ по гриппу, в постоянном режиме отслеживает заболеваемость гриппом и появление новых вариантов гриппа А и В. Продолжается мониторинг распространения гонконгского штамма, наблюдаются единичные случаи. У вакцинированных не зарегистрировано тяжелых случаев заболевания.

