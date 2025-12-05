«Готовы инвестировать»: Балицкий о бизнес-возможностях Запорожской области

ТИЭФ'25
Запорожская область располагает большим количеством предприятий, готовых к работе, но у нее остаются проблемы с поиском менеджеров, рассказал на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме губернатор Евгений Балицкий. На полях мероприятия он ответил на вопросы NEWS.ru о том, какие иностранные инвесторы сейчас заинтересованы в работе на новых территориях и какие перспективы им готов предложить регион.

— Евгений Витальевич, на форуме вы упоминали о предприятиях, которые уже в готовом виде есть в Запорожской области. Что нужно сделать, чтобы их перезапустить?

— Речь идет о предприятиях, которые были национализированы у собственников, не видевших для себя возможности развиваться и работать в Запорожской области как в российском регионе. Сегодня это собственность области или государства.

Если говорить о федеральной собственности, то решения по ней принимает рабочая группа под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина и Фонд развития территорий. Предприятия, распределенные в региональную собственность, передаются на основании решения коллегиального органа и моего решения сначала в аренду, а затем — в долгосрочную аренду с правом выкупа.

Сегодня бо́льшая часть этих предприятий работает, некоторые остановлены, но находятся под охраной. С точки зрения возможностей часть из них — на советском уровне. Если говорить о предприятиях машиностроительной сферы, то все они были модернизированы еще при Украине. Бо́льшая часть ориентирована на европейский рынок. Поэтому придется приложить усилия, чтобы перейти с европейских стандартов на наши.

Есть еще предприятия, которые работают в секторе сельскохозяйственной переработки. Они уже ориентированы на Россию — это хлебокомбинаты, пивзаводы, маслоэкстракционные заводы, часть элеваторной группы и тому подобные. С ними уже немного проще.

— Есть ли кадровый голод в Запорожской области?

Кадровый голод есть, он в основном сказывается на социальном секторе — на образовательной и медицинской сферах. В бизнесе не хватает менеджеров. Люди у нас есть, средства мы можем найти через Фонд развития территорий, мы готовы инвестировать под оборудование, под оборотные средства. Но менеджмент — это то, что мы не можем быстро культивировать. Поэтому компании, которые к нам заходят, привозят эту группу людей.

Все остальные специальности у нас практически представлены, но мы не говорим об энергетиках — я имею в виду Запорожскую АЭС. Раньше на ней работало 11,5 тысячи человек, сейчас — 3,5 тысячи. Эту потребность заполняет Росатом.

— Иностранные инвесторы проявляют интерес к Запорожской области?

— Не все сегодня рискуют заходить в регион, но сейчас мы можем говорить о двух серьезных инвесторах. Первый — из Объединенных Арабских Эмиратов. Пока сделка не подписана, поэтому мы не называем компанию. Но я могу анонсировать, что к нам приходит серьезная группа предпринимателей в сельскохозяйственный сегмент. Также по предложению нашего МИД заходит иранская компания.

Все остальные работают в основном через московские компании — мы сотрудничаем с Китаем, Белоруссией, Казахстаном, странами Азии.

