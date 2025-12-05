«Индийцы доверяют РФ»: на ТИЭФ обозначили общие цели Москвы и Нью-Дели

Москва и Нью-Дели продолжают развивать двустороннее сотрудничество по ряду направлений, несмотря на попытки Запада вбить между ними клин, заявил основатель Центра содействия развитию стратегического партнерства России и Индии Прасун Пракаш. В интервью NEWS.ru на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме в Москве он рассказал, в каких еще отраслях страны могут найти точки соприкосновения.

— Владимир Путин сейчас находится с государственным визитом в Индии, где его принимают на очень высоком уровне. Это означает, что отношения между нашими странами продолжают развиваться. Готовы ли Индия работать с историческими территориями РФ?

— Здесь нужно отметить фон геополитических сдвигов. Мир идет в сторону развития многополярных центров силы, власти и финансов. Индия и Россия с этой точки зрения интересно расположены: РФ — на севере Евразийского континента с выходом к Арктике, Индия — на юге с доступом к Индийском океану. Это то, что будет диктовать сближение двух стран.

Вы подметили, что России на встрече Путина и Нарендры Моди были поданы дружеские сигналы. Мне видятся в этом политические и экономические смыслы, которые диктуют реакцию такого рода в Индии. Во-первых, это экспорт российской нефти, объемы которого собираются увеличивать. На Западе говорят, мол, индийцы покупают ее только потому, что она дешевая. Но мы все понимаем, как работают макроэкономические показатели — Индия могла бы найти на рынках нефть и дешевле. Но здесь вопрос доверия: индийцы доверяют России и готовы продолжать закупать столь важный для них производственный ресурс.

Во-вторых, есть военно-промышленный комплекс. Путин подчеркнул в интервью India Today, что партнерство в этой сфере — не только продажа военной техники, но и ее совместное производство. Пример — гиперзвуковая ракета «БраМос».

Третье — это то, чем я занимаюсь в нашем Центре развития российско-индийского стратегического партнерства: совместное производство в высокотехнологичной сфере. Например, медоборудование — мы хорошо знаем этот сектор. Мы знаем, что есть пробелы и с индийской, и с российской стороны — наши страны могли бы хорошо их заполнять и продавать продукцию по всему миру. И речь не только о медицине, но и о полупроводниках. В Индии много высококвалифицированных специалистов. Россия как старший брат могла бы их направить в развитии и производстве высокотехнологичных продуктов.

— Какого рода медицинское оборудование мы могли бы выпускать?

— Конечно, речь идет не о расходниках, а о высокотехнологичном медоборудовании — например, хирургических роботах или усовершенствованном инновационном оборудовании для мониторинга состояния здоровья. Мы видим, куда идут мировые тренды в здравоохранении. Думаю, робототехника и медицина имеют очень много синергии. Здесь мы могли бы найти какие-то интересные совместные практики.

Читайте также:

«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ

„Готовы создавать рабочие места в новых регионах“: чего ждет бизнес от ТИЭФ

„Нужно наводить мосты“: глава Индийского делового совета о любви к России