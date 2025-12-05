Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте В Таиланде екатеринбурженка с дочкой пропали после экскурсии

Жительница Екатеринбурга Светлана вместе с ребенком пропала на острове Пхукет в Таиланде, передает URA.RU. С тех пор, как они перестали выходить на связь, прошло пять дней.

Семья отправилась в Таиланд 26 ноября, чтобы отпраздновать семилетие дочери. Сестра пропавшей рассказала, что они остановились в отеле Karon Village Hotel. Туристы планировали отправиться на экскурсию по островам 1 декабря. После этого их телефоны перестали отвечать, и больше никаких сообщений от них не поступало.

Ни турагент, ни гид, ни представители отеля не знают, где они находятся. Родственники и друзья Светланы активно ищут их собственными силами. В отель направляется знакомая семьи, чтобы выяснить, останавливались ли там пропавшие.

