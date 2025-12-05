Полуденный выстрел впервые прогремел на новом месте в Петербурге Полуденный залп впервые провели с Государева бастиона из-за реставрации крепости

В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 5 декабря, полуденный выстрел впервые прогремел с Государева бастиона Петропавловской крепости, сообщил городской Музей истории. Причиной переноса стали реставрационные работы на гранитном фасаде Нарышкина бастиона, где залпы проводили ранее.

В этот день традиционный полуденный выстрел прозвучал сразу из четырех орудий, установленных на Нарышкином и Государевом бастионах. Два артиллерийских орудия Д-30 на Нарышкином бастионе выстрелили в последний раз (они будут отправлены на техническую профилактику), — говорится в сообщении.

Согласно планам, после завершения реставрации в 2026 году орудия вернутся на свое прежнее место на Нарышкином бастионе. Это первый случай в истории, когда полуденный выстрел решили перенести на другую точку в крепости.

