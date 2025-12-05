ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:35

Выявлена «природа» утренних взрывов в Петербурге

Взрывы в районе вокзала в центре Петербурга оказались пушечными выстрелами

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
На территории Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге были произведены пушечные выстрелы, которые жители ошибочно приняли за взрывы в районе Финляндского вокзала, передает Telegram-канал Mash на Мойке. В вузе пояснили, что залпы из пушек были произведены в честь 205-летия со дня основания академии.

Ранее сообщалось, что утром 5 декабря у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге произошли три взрыва. Один из них вызвал колебания автомобиля с видеорегистратором. На видео видно, как машина проезжает мимо вокзала, затем слышен громкий хлопок, срабатывает сигнализация у припаркованных машин, и через несколько секунд происходит второй взрыв.

До этого сообщалось о взрыве в «Грозном-Сити». По предварительным данным, причиной инцидента мог стать украинский беспилотник. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Взрыв повредил несколько этажей делового центра и одну из башен. Ударная волна разрушила фасад.

Также в Киеве прогремела серия взрывов. Власти города пока не дали никаких комментариев по поводу произошедшего. Между тем, в столице Украины сохраняется режим воздушной опасности. Никаких сведений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

