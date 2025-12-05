Главу российского поселка госпитализировали после атаки БПЛА на автомобиль

Глава поселка Березовка Белгородской области Валерий Борисенко был ранен при атаке ВСУ на автомобиль с помощью БПЛА, передает оперштаб региона. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и плеча.
Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. Главу Березовки Борисенко Валерия Викторовича доставили в Борисовскую ЦРБ, — сказано в сообщении.
Утром 5 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по девять БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым, восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что к настоящему времени найдены 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ. Как указал губернатор региона Александр Хинштейн, также установлено примерное нахождение еще 421 человека.