Главу российского поселка госпитализировали после атаки БПЛА на автомобиль При атаке ВСУ ранен глава администрации Березовки под Белгородом

Глава поселка Березовка Белгородской области Валерий Борисенко был ранен при атаке ВСУ на автомобиль с помощью БПЛА, передает оперштаб региона. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и плеча.

Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. Главу Березовки Борисенко Валерия Викторовича доставили в Борисовскую ЦРБ, — сказано в сообщении.

Утром 5 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по девять БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым, восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени найдены 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ. Как указал губернатор региона Александр Хинштейн, также установлено примерное нахождение еще 421 человека.