15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа

В Санкт-Петербурге закончился суд над педофилом, который не только насиловал мальчиков, но и снимал свои преступления на видео. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Насиловал 10-летнего мальчика

О возбуждении дела против Хакимова стало известно 13 августа 2024 года. За два дня до этого его задержали и поместили под стражу.

Изначально в деле был один пострадавший — мальчик 2014 года рождения. Мужчина надругался над школьником, о чем стало известно родителям. Педофилу инкриминировали статью о насильственных действиях сексуального характера.

Но позже выяснилось, что насильник не только надругался над ребенком, но и снял все происходившее на видео. Так в деле Хакимова появилась статья об изготовлении и распространении порно с участием несовершеннолетнего.

Фотосет для подростка

Но на этом разбирательства в отношении мужчины не закончились. Вскоре следователи обнаружили, что жертвой педофила стал еще один подросток из Ленинградской области.

«Хакимов с 24.02.2024 по 08.08.2024, находясь в квартире дома на улице Мира в городе Колтуши, а также в квартире дома на улице Камероновской в городе Пушкин, достоверно зная о возрасте несовершеннолетнего, 2007 г. р., используя свой мобильный телефон, совершил фото- и видеосъемку последнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов, в результате чего была нарушена его половая неприкосновенность, нормальное психическое развитие и нравственное формирование личности», — констатируют в управлении Следственного комитета.

Заплатит 1,4 млн рублей и будет лечиться у психиатра

Пушкинский районный суд в итоге приговорил мужчину к 15 годам исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Хакимов является педофилом. На этом основании ему было назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в связи с сексуальным расстройством.

По гражданским искам растлителя обязали выплатить каждому пострадавшему сумму моральной компенсации. Юноша 2007 года рождения получит от подсудимого 400 тысяч рублей, а пострадавший 2014 года рождения — 1 млн рублей.

