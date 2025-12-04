Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ

Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ

Подросток может избежать наказания за домогательства по отношению к 10-летней девочке. NEWS.ru рассказывает, что известно об инциденте в Екатеринбурге.

«Можно тебя до бабушки провожу?»

Утром 4 декабря в Екатеринбурге задержали подростка, который приставал к девочке у подъезда дома на улице Высоцкого. Момент, на котором молодой человек терся о ребенка, имитируя движения полового акта, попал на запись камеры домофона и позже оказался в социальных сетях.

Пострадавшей девочке 10 лет. В записи видно, что она сильно встревожена из-за того, что ее преследует школьник. У подъезда она говорит юноше, что пришла к бабушке, и при этом не торопится открывать дверь.

«У тебя здесь бабушка живет? Можно тебя до бабушки провожу?» — говорит подросток в кадре.

Подросток в этот момент поддерживает беседу и параллельно как ни в чем не бывало имитирует сексуальные фрикции с телом девочки, обхватывая ее руками со спины.

Девочка настаивает, что хочет войти в подъезд одна, но юноша все равно следует за ней.

«Папа таксист, а мама в декрете»

Согласно записям с камер видеонаблюдения, подросток выскочил из подъезда уже спустя семь секунд.

«В социальной сети сообщается, что в декабре текущего года во дворе многоквартирного дома города Екатеринбурга подросток неславянской внешности преследовал десятилетнюю девочку, после чего совершил в отношении нее противоправные действия. Помощь пострадавшей оказана очевидцем», — рассказали в управлении СКР региона.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что личность подростка уже установили сотрудники уголовного розыска. Он отметил, что ни сам подросток, ни его родители не являются мигрантами, как утверждали некоторые информационные источники националистического толка. Юношу в сопровождении отца доставили для опроса.

«Юноша и его родители — граждане России, отец работает таксистом, мать — в декретном отпуске», — отметил полковник Горелых.

Не накажут?

Уголовное дело возбудили по статье о насильственных действиях сексуального характера. Делом заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета, председатель Александр Бастрыкин потребовал от местного начальства отчитаться о ходе разбирательства.

Однако «Блокнот.ру» пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что дело будет прекращено. Как оказалось, нападавшему всего 13 лет. А возраст уголовной ответственности по инкриминируемой статье наступает в 14 лет.

На допросе школьник заявил, что действовал под влиянием «внезапного сексуального импульса, который не смог контролировать». После допроса мальчика отпустили с родителями домой.

Мать пострадавшей девочки утверждает, что ребенок получил серьезный психологический стресс и теперь боится выходить из дома. Семья намерена добиваться огласки, чтобы в отношении подростка были приняты максимально жесткие предусмотренные законом меры. Максимум, что с ним могут сделать, — поставить на учет и ограничить досуг.

