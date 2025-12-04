Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 18:16

«Я тебя изнасилую, мразь»: девушка пришла в ресторан и стала жертвой хама

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мужчина, который до безобразия настойчиво пытался пересадить девушку за свой столик в столичном ресторане, вскоре может предстать перед судом. NEWS.ru рассказывает об инциденте.

«Вашу мамину маму насиловал»

30 ноября в СМИ и соцсетях появился видеоролик от студентки МГИМО Дарианны, которая рассказала, что к ней в грубой форме приставал мужчина в премиальном ресторане Oltremare. Агрессором оказался 37-летний Гамлет Карапетян.

«Мы сидели с подругами, ужинали. Подошел мужчина и предложил сесть к ним за стол. Я отказалась. На что я услышала: „Я тебя изнасилую, мразь. Выйдешь из ресторана — ты умрешь“», — рассказывает студентка о событиях того дня.

В том числе за кадром слышен голос мужчины, который в грубой форме угрожает орально надругаться над девушкой, которая отказалась пересесть за его стол.

«Я вот при этой девушке (администраторе) говорю, что ваш рот [насиловал], идите [к черту] отсюда. <...> Я вашу мамину маму [насиловал]», — говорил мужчина.

«Виновата, что вызвала агрессию»

После угроз студентка ударила мужчину. Когда девушки позвали администратора заведения, та заверила, что посетительницы сами виноваты в этом.

«Администратор Анна сказала, что виновата я. Почему? Потому что на слова Гамлета Карапетяна, который подошел ко мне и сказал, что [изнасилует] мой рот, я его пнула. Это было весьма уместно в данной ситуации. Администратор сказала, что виновата я, раз я вызвала у него агрессию. А вызвала я ее тем, что в ответ на угрозы физического насилия я пнула мужчину, который тянул меня за руку, пытался поднять и посадить к себе за стол», — рассказывает Дарианна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Душит» и «избивает»

Telegram-канал Baza выяснил, что Карапетян у некоторых абонентов записан в телефонной книге со словами «душит» и «избивает».

Знакомые рассказали журналистам, что мужчина занимается некими «финансовыми мутками» и часто проводит время в дорогих заведениях с девушками модельной внешности.

Также выяснилось, что после шумихи в СМИ из ресторана Oltremare извинились перед девушкой и уволили персонал, который не вступился за девушку. Самого же Карапетяна внесли в черный список.

Дарианна рассказывает, что ей написали некоторые люди, которые уже были знакомы с ее обидчиком. Все они отмечали дурной характер мужчины и хамство в отношении окружающих.

«У него вся семейка такая. На самом деле он не из богатой семьи, жили они в съемной квартире, ездили при этом на „гелике“. Хамло невоспитанное, женат. Отец такой же гуляка был», — рассказали доброжелатели девушке.

Уголовка или административка?

Но на этом дело не закончилось. По данным Baza, инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Заведено дело по статье о хулиганстве.

Однако, по словам адвоката Сталины Гулевич, вероятно, мужчина будет отвечать по административной, а не по уголовной статье.

«Судя по публикациям в СМИ, в действиях Карапетяна нет состава преступления. За угрозу изнасилования у нас не наказывают. Есть ответственность, когда человек угрожает убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Если гражданин угрожает изнасилованием, то это мелкое хулиганство, предполагающее наказание в виде административного ареста до 15 суток или штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Не понимаю, почему Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело», — указала Гулевич в разговоре с «Ридусом».

