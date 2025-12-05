Отчима запыряли, а матери что-то вкололи: что известно об убийстве в Москве

Отчима запыряли, а матери что-то вкололи: что известно об убийстве в Москве

Москвич вместе с другом убил своего отчима и ранил мать. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Напал с ножом

Утром 5 декабря в Москве местный житель Максим Карпов вместе со своим другом ворвался в квартиру дома на Бутырском Валу, где проживали его мать и отчим, пишет Telegram-канал «112». Вооружившись ножом, мужчины напали на хозяина квартиры и его сожительницу.

«По данным следствия, ранним утром 5 декабря 2025 года двое злоумышленников ворвались в квартиру жилого дома, расположенного на Бутырском Валу в городе Москве, где нанесли хозяину квартиры не менее 29 ножевых ранений, а также нанесли ножевые ранения его сожительнице. После чего фигуранты скрыли следы преступления и покинули место происшествия», — рассказали в столичном управлении СКР.

Отчим убит, а мать в больнице

В ведомстве отметили, что от полученных ранений мужчина скончался на месте преступления, а женщина доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

«112» уточняет, что пострадавшую от рук сына и его приятеля женщину зовут Елена Зозуля, ей 59 лет. Ее супруга звали Антон Молок. По данным прокуратуры, убитый мужчина 1965 года рождения.

Подозреваемые мужчины задержаны. Что стало причиной такого зверского поступка, устанавливает столичный СК.

«Двое подозреваемых мужчин установлены и задержаны. Один из них оказался сыном потерпевшей. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует ход расследования уголовного дела и привлечение подозреваемых к уголовной ответственности», — рассказали в прокуратуре.

«Ограбление!»

РЕН ТВ пишет, что оба злоумышленника ворвались в квартиру с криками: «Ограбление!» При этом Антона Молока убили сразу, а его жене Елене Зозуле сначала нанесли несколько ранений, а затем ввели в плечо неизвестное вещество с помощью шприца.

После задержания выяснилось, что Максим Карпов еще в 2024 году угрожал Антону Молоку и даже ранил его ножом.

«112» пишет, что в порыве гнева молодой человек душил Антона, избивал стулом и ранил ножом. При этом он кричал: «Ты мне никто, я тебя уничтожу!» Тогда в отношении Максима возбудили уголовное дело, но вскоре они с Антоном помирились.

Также канал пишет, что пострадавшая Елена пришла в себя и уже дала показания.

