05 декабря 2025 в 15:54

Обслуживала в гараже: мать стала сутенершей для дочери-школьницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Белоруссии задержали мать, которая заставляла несовершеннолетнюю дочь оказывать интимные услуги пенсионерам. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

«Нет! Не надо!»

Житель поселка городского типа в Шумилинском районе Витебской области в сентябре 2025 года, находясь в своем гараже, услышал крик: «Нет! Не надо!» Незадолго до этого он видел, как в соседний бокс зашел взрослый мужчина с девочкой-школьницей.

Очевидец понял, что мужчина пытается надругаться над девочкой. Далее от него последовал звонок в правоохранительные органы. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Смартфоны раскрыли страшное

У 62-летнего мужчины и 16-летней девочки изъяли мобильные телефоны — ключевое доказательство, которое вскоре раскрыло масштаб преступления.

Анализ переписки на телефонах показал: девочка-подросток систематически оказывала интимные услуги за деньги. Но самое шокирующее: организатором этой деятельности оказалась ее мать.

41-летняя женщина, по данным следствия, сама занималась проституцией и вовлекла в нее дочь. Именно она подбирала «клиентов» — мужчин в возрасте от 35 до 79 лет — и контролировала поток доходов: вся выручка от дочери передавалась ей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На допросе подозреваемая заявила, что идея использовать ребенка родилась после разговора с одним из клиентов. Мужчина, по ее словам, попросил познакомить его с какой-нибудь несовершеннолетней проституткой. Женщина не стала искать никого на стороне и привлекла к преступной деятельности дочь.

«В ходе допроса подозреваемая пояснила, что идея использовать дочь возникла после просьбы одного из «клиентов» познакомить его с девочкой», — рассказали в Следственном комитете.

Срок до 10 лет

В отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Белоруссии — за организацию и использование заведомо несовершеннолетней для занятия проституцией.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. О судьбе девочки ничего не сообщается.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
