Никарагуа готова принять делегации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также города Севастополя, заявила посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Международном Таврическом инвестиционно-экономический форуме. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, республика также изъявила желание направить своих представителей в эти российские регионы для налаживания практического и эффективного взаимодействия.

Хотим подчеркнуть, что эти прочные связи укрепились благодаря политической воле нашего правительства и наших сопрезидентов Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы высоко ценим и гордимся братскими отношениями с Россией, а также глубокими культурными, гуманитарными и историческими связями, которые послужили основой для развития наших общих отношений, базирующихся на суверенных принципах равенства и взаимного уважения, — отметила посол.

Ранее основатель Центра содействия развитию стратегического партнерства России и Индии Прасун Пракаш заявил, что Москва и Нью-Дели продолжают развивать двустороннее сотрудничество по ряду направлений, несмотря на попытки Запада вбить между ними клин. По его словам, РФ располагается на севере Евразийского континента с выходом к Арктике, Индия — на юге с доступом к Индийском океану. Пракаш предположил, что именно географическое положение государств будет диктовать сближение двух стран.