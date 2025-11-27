Никарагуа установит торговые связи с двумя российскими городами Парламент Никарагуа одобрил торговое сотрудничество с Донецком и Севастополем

Парламент Никарагуа одобрил торговое сотрудничество с Донецком и Севастополем, сообщила пресс-служба законодательного органа республики. Этими двумя документами страна завершила заключение соглашений о взаимодействии с новыми регионами России.

Мы единогласно одобрили соглашения о сотрудничестве с Донецкой [Народной] Республикой и правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Украина официально разорвала дипломатические отношения с Никарагуа. Данное решение стало ответной мерой на признание центральноамериканским государством новых территорий в составе Российской Федерации.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Севастополя с Республикой Никарагуа, что интерес со стороны стран Глобального Юга к установлению контактов с Донбассом и Новороссией продолжает расти. По его словам, государства региона проявляют готовность к диалогу и развитию связей.