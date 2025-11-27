День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 10:54

Никарагуа установит торговые связи с двумя российскими городами

Парламент Никарагуа одобрил торговое сотрудничество с Донецком и Севастополем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Парламент Никарагуа одобрил торговое сотрудничество с Донецком и Севастополем, сообщила пресс-служба законодательного органа республики. Этими двумя документами страна завершила заключение соглашений о взаимодействии с новыми регионами России.

Мы единогласно одобрили соглашения о сотрудничестве с Донецкой [Народной] Республикой и правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Украина официально разорвала дипломатические отношения с Никарагуа. Данное решение стало ответной мерой на признание центральноамериканским государством новых территорий в составе Российской Федерации.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Севастополя с Республикой Никарагуа, что интерес со стороны стран Глобального Юга к установлению контактов с Донбассом и Новороссией продолжает расти. По его словам, государства региона проявляют готовность к диалогу и развитию связей.

Никарагуа
Россия
парламенты
Донецк
Севастополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсии в декабре
Россиянам рассказали, кого ожидают изменения в выплатах по больничным
Пермский край оставят без вейпов со следующего года
Первую гонку Кубка России по биатлону выиграла иностранка
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.