Интерес со стороны стран Глобального Юга к установлению контактов с Донбассом и Новороссией продолжает расти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Севастополя с Республикой Никарагуа. По его словам, государства региона проявляют готовность к диалогу и развитию связей, передает ТАСС.

Мы видим, что интерес со стороны стран глобального Юга и Востока к налаживанию контактов с новыми российскими регионами растет, — отметил Лавров.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о давлении западных стран в связи с возможным визитом Лаврова в Белград. Глава республики назвал реакцию Запада «настоящей охотой» после того, как представители западных государств потребовали объяснений о планируемом приезде российского министра на военный парад.

До этого Лавров заявил, что США понимают объективный характер ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что контроль над территориями определяется не желанием «оттяпать» земли, а защитой прав жителей этих регионов, чьи языковые и религиозные права были законодательно уничтожены.