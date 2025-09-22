«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:18

Лавров отметил рост интереса стран Глобального Юга к Донбассу и Новороссии

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Интерес со стороны стран Глобального Юга к установлению контактов с Донбассом и Новороссией продолжает расти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Севастополя с Республикой Никарагуа. По его словам, государства региона проявляют готовность к диалогу и развитию связей, передает ТАСС.

Мы видим, что интерес со стороны стран глобального Юга и Востока к налаживанию контактов с новыми российскими регионами растет, — отметил Лавров.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о давлении западных стран в связи с возможным визитом Лаврова в Белград. Глава республики назвал реакцию Запада «настоящей охотой» после того, как представители западных государств потребовали объяснений о планируемом приезде российского министра на военный парад.

До этого Лавров заявил, что США понимают объективный характер ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что контроль над территориями определяется не желанием «оттяпать» земли, а защитой прав жителей этих регионов, чьи языковые и религиозные права были законодательно уничтожены.

Сергей Лавров
Донбасс
Новороссия
Глобальный Юг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян рассказала о лечении от рака
В Кремле ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.