21 сентября 2025 в 10:35

Запад уличили в «охоте» на Лаврова

Вучич обвинил Запад в охоте на Лаврова на фоне возможного визита в Сербию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: МИД РФ

Западные страны сочли скандалом информацию о возможном приезде в Белград министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на военный парад 20 сентября, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Глава республики подчеркнул, что они начали активно выяснять все обстоятельства, и назвал это «настоящей охотой».

Когда некоторые газеты объявили о приезде специальных гостей на военный парад, <…> нам позвонили из всех западных стран и спросили, правда ли, что приедет министр иностранных дел России, и [сказали,] что это будет скандал, — отметил сербский лидер.

Вучич также сообщал, что посольства западных стран в Белграде испугались возможного визита министра обороны РФ Андрея Белоусова на военный парад. По его словам, дипломаты назвали бы это «скандалом и возмутительным событием», однако в действительности речь шла о приезде президента ОАЭ шейха Мухаммеда Бен Заида Аль Нахаяна.

В Белграде прошел военный парад «Сила единства», приуроченный к Дню сербского единства, свободы и национального флага. В шествии участвовали около 10 тыс. солдат, было продемонстрировано 2,5 тыс. образцов вооружения и техники, свыше 600 автомобилей, 70 летательных аппаратов и 20 плавсредств.

