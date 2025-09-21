«Скандально»: Вучич заявил, что послы Запада испугались визита Белоусова

Посольства западных стран в Сербии испугались возможного визита главы Минобороны РФ Андрея Белоусова на парад в Белград, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, они сочли это «скандальным и возмутительным», передает РИА Новости.

Поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: «Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно», — отметил сербский лидер.

Он добавил, что западные дипломаты не знали подробностей ситуации, лишь то, что «специальные гости едут на парад в Сербию». Им в итоге и в голову не пришло, что речь идет о президенте ОАЭ шейхе Мухаммеде Бен Заид Аль Нахайане, констатировал политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рассчитывает на невмешательство западных стран в ситуацию в Сербии. Он отметил, что некоторые страны стремятся использовать происходящее в стране для продвижения собственных интересов. Сербия уже не раз сталкивалась с подобными проблемами, и Россия внимательно следит за развитием событий, заверил российский министр.