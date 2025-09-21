«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 01:57

«Скандально»: Вучич заявил, что послы Запада испугались визита Белоусова

Вучич: посольства западных стран в Сербии испугались визита Белоусова в Белград

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольства западных стран в Сербии испугались возможного визита главы Минобороны РФ Андрея Белоусова на парад в Белград, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, они сочли это «скандальным и возмутительным», передает РИА Новости.

Поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: «Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно», — отметил сербский лидер.

Он добавил, что западные дипломаты не знали подробностей ситуации, лишь то, что «специальные гости едут на парад в Сербию». Им в итоге и в голову не пришло, что речь идет о президенте ОАЭ шейхе Мухаммеде Бен Заид Аль Нахайане, констатировал политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рассчитывает на невмешательство западных стран в ситуацию в Сербии. Он отметил, что некоторые страны стремятся использовать происходящее в стране для продвижения собственных интересов. Сербия уже не раз сталкивалась с подобными проблемами, и Россия внимательно следит за развитием событий, заверил российский министр.

Александр Вучич
Белград
Андрей Белоусов
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зарплаты военных и силовиков изменятся осенью этого года
«Что-то плохое»: Трамп пригрозил Афганистану по поводу авиабазы Баграм
В России могут резко увеличить штрафы за одно действие в подъездах
Разведчики РФ обнаружили редкий танк ВСУ под Херсоном
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 21 сентября, опять потепление?
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог SHAMAN
ВС РФ разгромили укрепрайоны ВСУ у Константиновки за неделю
«Интервидение-2025»: кто победил, какое место занял SHAMAN, призы
Древняя достопримечательность частично обрушилась в Дагестане
В России могут изменить правила медицинского страхования для мигрантов
Рак поджелудочной железы: почему так опасен, как предотвратить, симптомы
У Умерова нашли 4 виллы во Флориде: как чиновники Украины наживаются на СВО
«Скандально»: Вучич заявил, что послы Запада испугались визита Белоусова
Скончался известный российский кинооператор
Стубб раскрыл позицию Европы по поводу интересов России по Украине
Сайт аэропорта Пулково заработал после кибератаки
Получал оргазм от убийств: бродяга с тростью душил женщин по всей стране
В Дербенте из-за возгорания в девятиэтажке эвакуировали 200 человек
Памятник советской эпохе может появиться в Череповце
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.