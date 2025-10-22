Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом

Президент Сербии Александр Вучич назвал стрельбу у здания парламента в Белграде терактом. В ходе экстренного обращения он отметил, что преступление совершил 70-летний Владан Анджелкович, передает телеканал Nova.

Сегодня перед скупщиной Сербии (парламент страны. — NEWS.ru) Владан Анджелкович <…> совершил, по моему мнению, ужасный террористический акт, — сказал Вучич.

Президент указал, что окончательную оценку произошедшему даст прокуратура страны. Из-за ЧП Вучичу пришлось раньше времени покинуть собрание по государственной программе поддержки села.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при стрельбе у парламента Белграда. Полицейские задержали 70-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления. Раненого госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. На место прибыли пожарные, полицейские, территория была оцеплена.

