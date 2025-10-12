Четыре человека погибли в бойне в Южной Каролине

В Южной Каролине погибли по меньшей мере четыре человека и еще 20 получили ранения во время стрельбы в гриль-баре Willie's, сообщает CNN. Инцидент произошел на острове Святой Елены.

В момент стрельбы на месте происшествия находились сотни людей. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии и доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Личности жертв не разглашаются, полиция ищет стрелка.

Многие пострадавшие и свидетели бежали в близлежащие здания и на прилегающие территории, пытаясь укрыться от выстрелов, — говорится в заявлении офиса шерифа округа Бофорт.

Шериф округа попросил родственников потерпевших сохранять терпение. Полиция пообещала найти преступника и расследовать произошедшее. Со словами соболезнования к потерпевшим обратилась член Палаты представителей США Нэнси Мейс, в соцсети Х она написала, что молится за жертв, их семьи и всех, кого затронул этот «ужасный акт насилия».

Ранее в Австралии пожилой мужчина с винтовкой обстрелял 20 человек в Сиднее. Один человек получил серьезное огнестрельное ранение и находится в больнице, еще 19 получили менее тяжелые травмы, в том числе царапины от разбитого стекла.