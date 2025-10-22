Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба Один человек пострадал при стрельбе у парламента Белграда

Один человек пострадал при стрельбе у парламента Белграда, сообщило издание Kurir. Полицейские задержали 70-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления. Раненого госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Как отметила газета, все произошло на площади перед зданием парламента. Злоумышленник выстрелил в бедро 57-летнему мужчине, а затем поджег палатку сторонника президента Сербии Александра Вучича. На место прибыли пожарные, полицейские, территория была оцеплена. Из-за случившегося Вучич планирует выступить перед гражданами со срочным обращением.

Ранее в Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долговыми обязательствами. В результате стрельбы никто не пострадал.

До этого в Южной Каролине по меньшей мере четыре человека погибли, еще 20 получили ранения во время стрельбы в гриль-баре Willie’s. Инцидент произошел на острове Святой Елены.