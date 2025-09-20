«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 13:04

В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»

Фото: Социальные сети

В Белграде стартовал военный парад «Сила единства», приуроченный к празднованию Дня сербского единства, свободы и национального флага. В нем принимают участие порядка 10 тыс. солдат, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Планируется, что в ходе торжественного шествия войска Сербии продемонстрируют около 2,5 тысячи образцов вооружения и техники, а также более 600 автомобилей, 70 летательных аппаратов и 20 плавсредств. Также на параде представлены зенитные ракетные комплексы FK-3 и HQ-1, радиолокационные станции GM400. Кроме того, у жителей страны будет возможность увидеть боевые машины «Милош», MRAP, «Лазар 3», HUMMER и BOV OT.

В торжественном мероприятии принимают участие глава государства Александр Вучич и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Ранее Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о планируемых в Сербии 1 ноября акциях протеста, которые ЕС готовит как Майдан. Он заявил, что спецслужбы Сербии свяжутся с российскими коллегами, а страна будет защищена.

