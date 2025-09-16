Президент Сербии поблагодарил СВР за одно предупреждение Вучич поблагодарил СВР за информацию о подготовке протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о планируемых в Сербии 1 ноября акциях протеста, которые ЕС готовит как Майдан, сообщает агентство «Танюг». Он заявил журналистам в Японии, что спецслужбы Сербии свяжутся с российскими коллегами, а страна будет защищена.

Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию, — сказал глава государства.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Евросоюз готовит Майдан в Сербии, а беспорядки с участием молодежи в значительной степени являются результатом подрывной деятельности Брюсселя. По данным СВР, целью ЕС является приход к власти в стране руководства, дружественного Европе.

Кроме того, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что текущие протесты в Сербии — это лишь «первый этап», направленный на дестабилизацию ситуации и подрыв власти. Дипломат отметил, что затем на политическую арену выйдут новые лидеры протестного движения, которых будут позиционировать как сторонников европейского курса.