Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:40

Президент Сербии поблагодарил СВР за одно предупреждение

Вучич поблагодарил СВР за информацию о подготовке протестов в Сербии

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о планируемых в Сербии 1 ноября акциях протеста, которые ЕС готовит как Майдан, сообщает агентство «Танюг». Он заявил журналистам в Японии, что спецслужбы Сербии свяжутся с российскими коллегами, а страна будет защищена.

Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию, — сказал глава государства.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Евросоюз готовит Майдан в Сербии, а беспорядки с участием молодежи в значительной степени являются результатом подрывной деятельности Брюсселя. По данным СВР, целью ЕС является приход к власти в стране руководства, дружественного Европе.

Кроме того, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что текущие протесты в Сербии — это лишь «первый этап», направленный на дестабилизацию ситуации и подрыв власти. Дипломат отметил, что затем на политическую арену выйдут новые лидеры протестного движения, которых будут позиционировать как сторонников европейского курса.

Сербия
протесты
Александр Вучич
СВР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.