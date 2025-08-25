Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 05:38

Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии

Посол РФ в Белграде: у протестов в Сербии нет признаков начала цветных революций

Сербия. Белград. Участники акции протеста около здания Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Сербия. Белград. Участники акции протеста около здания Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Фото: Александр Дзюба/ТАСС

Проходящие в Сербии акции протеста — это лишь «первый каток», цель которого расшатать ситуацию в стране и подорвать власть, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Дипломат отметил, что вслед за этим на политическую сцену выйдут новые лидеры протестного движения, которых будут представлять как сторонников европейского пути.

Скажут, что это те, на кого можно положиться, которые приведут Сербию к «счастливому европейскому будущему»,рассказал он.

Боцан-Харченко также подчеркнул, что организаторы митингов — малоизвестные в Сербии люди, ранее никак себя не проявлявшие. Он сравнил таких деятелей с политиками соседних стран.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.

До этого президент страны Александр Вучич рассказал, что в Нови-Саде во время протестов был разгромлен офис правящей Сербской прогрессивной партии. Он резко осудил произошедшее, заявив, что разговоры о мирном характере акций — лицемерие. Вучич заявил, что протестующие хотели сжечь людей заживо.

Сербия
протесты
Александр Боцан-Харченко
революции
