Офис правящей партии Сербии подвергся нападению протестующих

В Нови-Саде во время акций протеста был разрушен офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщил президент страны Александр Вучич в эфире Informer TV. Он резко осудил действия демонстрантов, назвав сообщения о мирном характере протестов лицемерием.

По словам Вучича, погром офиса СПП длился около получаса. Президент также заявил о нападениях на инакомыслящих в Белграде. В результате столкновений задержаны четверо человек, а один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы.

Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там, внутри. Было бы 300 сожженных заживо! — возмутился Вучич.

Несмотря на тревожную ситуацию, глава государства отметил два «хороших момента». По его мнению, теперь всем очевидно, кто стоит за беспорядками, а число протестующих на улицах значительно меньше, несмотря на активные призывы к участию.

Ранее директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщал, что в результате массовых протестов в сербском городе Врбас пострадали десятки человек. Он отмечал, что среди травмированных было 16 полицейских и 52 гражданских лица.