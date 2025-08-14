Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В результате массовых протестов в сербском городе Врбас пострадали десятки человек, заявил в эфире национального телеканала РТС директор полиции Сербии Драган Васильевич. Среди травмированных 16 полицейских и 52 гражданских лица.

Инциденты произошли вечером, когда возле здания Сербской прогрессивной партии и ее сторонников собрались протестующие. По данным Васильевича, правоохранители провели задержания участников беспорядков.

Полиция задержала несколько человек ночью и утром, ситуация в Врбасе успокоилась только сегодня утром, когда около шести утра произошел разгон, — рассказал Васильевич.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что правительство президента Сербии переживает нестабильный период и уже «висит на волоске». Она отметила, что обстановка в стране представляется крайне запутанной. Кнайсль также добавила, что не склонна осуждать сербского президента — он оказался в чрезвычайно сложной позиции.

До этого сербский источник сообщил, что премьер Сербии Джуро Мацут под западным давлением планирует отправить в отставку ряд пророссийских политиков. По его словам, эти политики ранее работали в кабинете Александра Вулина.

