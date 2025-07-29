«Висит на волоске»: Кнайсль предупредила Вучича о возможной трагедии Кнайсль заявила, что правительство Вучича висит на волоске

Правительство президента Сербии Александра Вучича переживает нестабильный период и уже «висит на волоске», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС. Она отметила, что обстановка в стране представляется крайне запутанной.

Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске, — подчеркнула Кнайсль.

По словам политика, Вучич с одной стороны публично заявляет, что против него якобы планируется госпереворот, а с другой — в своих обращениях демонстрирует готовность к диалогу с Брюсселем, переходя на более примирительный тон. Кнайсль также добавила, что не склонна осуждать сербского президента — он оказался в чрезвычайно сложной позиции.

Однако четкого политического курса я у него, к сожалению, не вижу, — подчеркнула она.

Ранее Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке вместе с представителями оппозиции свергнуть его. По словам президента, у его оппонентов нет понимания, чего хочет сербский народ.