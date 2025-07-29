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29 июля 2025 в 10:11

«Висит на волоске»: Кнайсль предупредила Вучича о возможной трагедии

Кнайсль заявила, что правительство Вучича висит на волоске

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Правительство президента Сербии Александра Вучича переживает нестабильный период и уже «висит на волоске», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС. Она отметила, что обстановка в стране представляется крайне запутанной.

Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске, — подчеркнула Кнайсль.

По словам политика, Вучич с одной стороны публично заявляет, что против него якобы планируется госпереворот, а с другой — в своих обращениях демонстрирует готовность к диалогу с Брюсселем, переходя на более примирительный тон. Кнайсль также добавила, что не склонна осуждать сербского президента — он оказался в чрезвычайно сложной позиции.

Однако четкого политического курса я у него, к сожалению, не вижу, — подчеркнула она.

Ранее Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке вместе с представителями оппозиции свергнуть его. По словам президента, у его оппонентов нет понимания, чего хочет сербский народ.

Карин Кнайсль
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