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27 июля 2025 в 14:25

Президент Сербии обвинил Кустурицу в попытке его свергнуть

Вучич обвинил режиссера Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в том, что тот вместе с представителями оппозиции хочет его свергнуть. По его словам, которые приводит РИА Новости, у его оппонентов нет понимания, чего хочет сербский народ.

Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, [Ненад] Чанак и [Мило] Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, — сказал он.

Ранее Кустурица поддержал студенческие протесты в Сербии, начавшиеся после смертельного обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад первого ноября 2024. По словам, режиссера, молодежь и оппозиция выступают против коррупции. После этого налоговое управление приостановило работу ресторана «Висконти», в котором годами проходят мероприятия кино и музыкального фестивалей Кустурицы.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман считает, что за протестами студентов в Сербии стоят страны Запада, которые пытаются ухудшить ситуацию в союзных России государствах. По его словам, подобные акции проводятся по сценарию стандартных цветных бунтов, к которым привлекаются молодые люди.

Эмир Кустурица
Сербия
Александр Вучич
оппозиция
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Президент Сербии обвинил Кустурицу в попытке его свергнуть
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