Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:45

В Сербии хотят избавиться от пророссийских политиков

Премьер Сербии Мацут может под давлением отстранить пророссийских политиков

Джуро Мацут Джуро Мацут Фото: ANDREJ CUKIC/EPA

Премьер Сербии Джуро Мацут под западным давлением планирует отправить в отставку ряд пророссийских политиков, сообщает ТАСС со ссылкой на сербский источник. По его словам, эти политики ранее работали в кабинете Александра Вулина, это сербские «силовики», начавшие карьеру в МВД и служившие в структурах безопасности.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут, находясь под давлением Запада, планирует в начале следующей недели провести перестановки в своем кабинете и отправить в отставку руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич, — заявил собеседник агентства.

Запад хочет этим шагом ослабить связи Сербии с Россией, считает источник. Кабинет премьера может заблокировать любые решения правительства, в том числе касающиеся антироссийских деклараций или санкций. Если политики будут отстранены, в кабмине не останется людей, которые могли бы препятствовать принятию антироссийских решений, уточнил собеседник агентства. Он подчеркнул, что президент Александр Вучич «в этом процессе участия не принимает».

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что правительство Вучича переживает нестабильный период и уже «висит на волоске». Она отметила, что обстановка в стране представляется крайне запутанной. По словам политика, Вучич с одной стороны публично заявляет, что против него якобы планируется госпереворот, а с другой — в своих обращениях демонстрирует готовность к диалогу с Брюсселем, переходя на более примирительный тон.

Сербия
Александр Вулин
отстранения
политики
