Европейский союз готовит Майдан в Сербии, беспорядки с активным участием молодежи во многом являются «продуктом подрывной деятельности» Брюсселя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, цель ЕС — привести к власти в Сербии руководство, лояльное к Брюсселю.

Евросоюз готовит «сербский Майдан». <…> По поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств. Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство, — заявили в СВР.

В службе признали, что «евроэлитам многое удается». Молодежь в Сербии радикализируется, переходя к насилию и «революционным» методам борьбы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на невмешательство западных стран в ситуацию в Сербии. Он отметил, что некоторые страны стремятся использовать происходящее для продвижения собственных интересов. По словам министра, Сербия уже не раз сталкивалась с подобными проблемами. Лавров добавил, что Россия внимательно следит за развитием событий.

Позже президент страны Александр Вучич во время встречи с жителями района Баница на окраине Белграда заявил, что цветная революция в Сербии завершилась провалом и гражданам необходимо искать пути к примирению. По его словам, народу нужно объединиться и идти дальше.