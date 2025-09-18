Лавров заявил, что США понимают реалии на Украине Лавров: США понимают, что реалии на Украине не определяются вопросом территорий

США понимают, что реалии на земле на Украине складываются не из желания «оттяпать» территорию, заявил в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, ситуация определяется тем, что там живут люди, чьи права «были законодательно уничтожены».

Американцы, нынешняя администрация, прекрасно понимают, что реалии на земле объясняются не тем, что кто-то хочет у кого-то оттяпать территории, а тем, что на этих территориях, которые сейчас мы контролируем и которые еще остаются частично под контролем украинских вооруженных сил, живут люди, чьи права — языковые, религиозные, любые — были законодательно уничтожены, — указал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Киев пытается саботировать курс США на урегулирование украинского кризиса. По его словам, в Вашингтоне понимают необходимость разрешения ситуации через устранение его первопричин, однако власти Украины стараются препятствовать реализации этой линии американской администрации.

До этого глава МИД РФ сообщил, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость устранения первопричин кризиса на Украине для его решения. По словам Лаврова, это единственный путь к устойчивому миру, а глава Белого дома стал первым западным лидером, который неоднократно подчеркивал, что вступление Киева в НАТО было бы серьезной ошибкой.