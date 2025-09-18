Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 15:19

Лавров заявил, что США понимают реалии на Украине

Лавров: США понимают, что реалии на Украине не определяются вопросом территорий

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США понимают, что реалии на земле на Украине складываются не из желания «оттяпать» территорию, заявил в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, ситуация определяется тем, что там живут люди, чьи права «были законодательно уничтожены».

Американцы, нынешняя администрация, прекрасно понимают, что реалии на земле объясняются не тем, что кто-то хочет у кого-то оттяпать территории, а тем, что на этих территориях, которые сейчас мы контролируем и которые еще остаются частично под контролем украинских вооруженных сил, живут люди, чьи права — языковые, религиозные, любые — были законодательно уничтожены, — указал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Киев пытается саботировать курс США на урегулирование украинского кризиса. По его словам, в Вашингтоне понимают необходимость разрешения ситуации через устранение его первопричин, однако власти Украины стараются препятствовать реализации этой линии американской администрации.

До этого глава МИД РФ сообщил, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость устранения первопричин кризиса на Украине для его решения. По словам Лаврова, это единственный путь к устойчивому миру, а глава Белого дома стал первым западным лидером, который неоднократно подчеркивал, что вступление Киева в НАТО было бы серьезной ошибкой.

Сергей Лавров
СВО
США
украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.