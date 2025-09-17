Лавров указал на деструктивную линию Киева в урегулировании кризиса

Киев пытается саботировать курс США на урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола. Трансляция мероприятия была организована на канале дипломатического ведомства в сервисе RuTube. По его словам, в Вашингтоне понимают необходимость решения ситуации через устранение его первопричин, однако власти Украины стараются препятствовать реализации этой линии американской администрации.

Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины. <…> И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать, — высказался Лавров.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость устранения первопричин кризиса на Украине для его решения. По словам Лаврова, устранение коренных причин — единственный путь к устойчивому миру, а глава Белого дома стал первым западным лидером, который неоднократно подчеркивал, что вступление Киева в НАТО было бы серьезной ошибкой.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия требует заключения всеобъемлющего соглашения по Украине. По его словам, временные перемирия и частичные договоренности не приносят результата.