Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:44

Лавров указал на деструктивную линию Киева в урегулировании кризиса

Лавров: Киев пытается саботировать линию США по урегулированию кризиса

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киев пытается саботировать курс США на урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола. Трансляция мероприятия была организована на канале дипломатического ведомства в сервисе RuTube. По его словам, в Вашингтоне понимают необходимость решения ситуации через устранение его первопричин, однако власти Украины стараются препятствовать реализации этой линии американской администрации.

Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины. <…> И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать, — высказался Лавров.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость устранения первопричин кризиса на Украине для его решения. По словам Лаврова, устранение коренных причин — единственный путь к устойчивому миру, а глава Белого дома стал первым западным лидером, который неоднократно подчеркивал, что вступление Киева в НАТО было бы серьезной ошибкой.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия требует заключения всеобъемлющего соглашения по Украине. По его словам, временные перемирия и частичные договоренности не приносят результата.

Сергей Лавров
Украина
США
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.